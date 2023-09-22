ميندي يشكك في صحة هدف رونالدو

اعتبر السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، أن احتساب الحكم لهدف النصر الأول خلال مباراة الفريقين في دوري روشن كان "قاسيًا"، حسب وصفه.

وتلقت شباك ميندي رباعية ليخسر الأهلي على يد النصر بنتيجة 3-4 أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك".

وقال ميندي في تصريحات لقناة SSC عقب المباراة "بدأنا المباراة بشكل غير جيد وتلقينا هدفًا مبكرًا أمام فريق قوي يملك العديد من النجوم وهو ما صعّب المباراة".

وأضاف "قرار احتساب هدف النصر المبكر (الذي سجله رونالدو) كان قاسيًا نتيجة أن أدخنة الألعاب النارية كانت تملأ الملعب"، على حد قوله.

وأشار ميندي إلى أن لاعبي الأهلي حاولوا العودة في النتيجة في أكثر من مرة خلال اللقاء لكن التوفيق لم يكن محالفًا لهم.

وتابع الحارس السنغالي "علينا أن نواصل العمل من أجل تصحيح الأخطاء والظهور بشكل أفضل، لست سعيدًا بتلقي أهدافًا كثيرة في شباكًنا لا زلت أحتاج للعمل بشكل أكبر وكذلك الفريق عليه أن يعمل على تصحيح الأخطاء ونعد الجماهير بتحقيق الفوز في المباريات القادمة".

ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الخامس.