لاعب مانشستر يونايتد السابق يتدرب مع الاتفاق

أعلن الاتفاق أنه وافق على أن يتدرب الإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سابقًا، مع الفريق لمدة شهر.

ولا يرتبط لينجارد، صاحب الـ30 عامًا، بأي نادٍ بعد نهاية عقده مع فريقه السابق نوتنجهام فورست بنهاية الموسم الماضي.

ولم ينضم لينجارد إلى أي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأنباء التي ترددت عن تلقيه عروضًا تركية وسعودية وقطرية وأمريكية.

وذكر الاتفاق في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن إدارة النادي وافقت على توصية من لجنة الكرة بقبول طلب لينجارد بالانضمام إلى التدريبات لمدة شهر.

وأضاف الاتفاق في بيانه "يأتي اختيار لينجارد لفارس الدهناء لما يمتلكه من تاريخ وعراقة، إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي".

#الاتفاق يوافق على انضمام اللاعب الإنجليزي لينغارد إلى تدريبات فارس الدهناء لمدة شهر 🏃 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wfGDiggFpH — نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 22, 2023

وأبرم الاتفاق، بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، عدة صفقات مميزة، حيث ضم جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم وموسى ديميبلي وديماراي جاراي.