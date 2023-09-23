بعدما قضى 22 عامًا.. رجل روسي يهرب من السجن في يوم إطلاق سراحه

هرب رجل روسي يدعى كامولجون كالونوف من السجن، في نفس اليوم الذي كان من المقرر إطلاق سراحه فيه، بعد أن قضى 22 عامًا في السجن لارتكابه جرائم خطيرة.

وتشمل التهم الموجهة إلى كالونوف القتل والسرقة وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة.

وكان من المقرر إطلاق سراحه الأسبوع الماضي من سجن في قرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك.

أبلغت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أن كالونوف اختفى حوالي الساعة الرابعة صباحًا من صباح يوم إطلاق سراحه المقرر.

اقرأ أيضًا:

فيديو | رونالدو يرقص العرضة السعودية احتفالًا بهدفه في شباك الأهلي

أدين كالونوف لأول مرة بالتخطيط لـ "منظمة إجرامية" وتم إطلاق سراحه من السجن في عام 1997. وفي عام 2001، أدين مرة أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا.