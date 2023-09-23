زيدان على رأس 5 مرشحين لخلافة جيسوس في الهلال

يتصدر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، قائمة مكونة من 5 مدربين مرشحين لقيادة الهلال خلال الفترة المقبلة.

وتطالب جماهير الهلال بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد تراجع مستويات الفريق وتعادله في آخر مباراتين بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا خلال الأسبوع الماضي،

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها أن زيدان بين خمسة مدربين مرشحين للدخول ضمن دائرة اهتمامات الهلال في الفترة المقبلة من أجل خلافة جيسوس.

زين الدين زيدان

قد يظهر اسم المدرب الفرنسي الشهير، زين الدين زيدان، حيث لا يرتبط مع أي ناد في الوقت الحالي منذ رحيله عن «ريال مدريد»، ويرتبط الفرنسي بشكل مستمر مع المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، إلا أنه ما زال دون عمل تدريبي رسمي حتى الآن.

ويشير بعض المصادر في فرنسا إلى رفض المدرب فرصاً عدة في الدوري الإنجليزي بسبب حاجز اللغة، ومما لا شك فيه سيكون المدرب متحفظاً كثيراً على هذا الجانب إن جرت مناقشة الأمر على طاولة المفاوضات.

وسيكون التحدي الأكبر لنادي الهلال في عملية البحث عن مدرب جديد هو الإقناع بالمشروع الخاص بالفريق، ثم مشروع الدوري السعودي الذي أصبح مقبولاً لدى الممارسين للعبة.

جوليان لوبيتيجي

كان المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي الهدف الأول لإدارة نادي الهلال، خلال الصيف الماضي، إلا أن نادي وولفرهامبتون رفض التخلي عنه بسهولة، بجانب أن المدرب الإسباني لم يكن مقتنعاً بفكرة التدريب في الدوري السعودي، ولكن قد تتغير الأمور حالياً، خصوصاً بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

وقام نادي وولفرهامبتون بالتوصل إلى اتفاق مع المدرب الإسباني لإنهاء عقده، قبل يومين من بداية الموسم الإنجليزي، بسبب اختلاف في وجهات النظر على سياسة سوق الانتقالات. ويمكن للهلال الآن التفاوض مع المدرب الذي لا يشغل أي منصب في كرة القدم، دون أي اهتمام من أطراف أخرى، باستثناء ليون الفرنسي، الشهر الماضي.

ماركو سيلفا

ويوجد بالقائمة المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب نادي فولهام الذي يعدّ من أبرز المدربين المطلوبين بالدوري السعود، حيث يملك البرتغالي شرطاً جزائياً بعقده بقيمة 4.5 مليون باوند يمكن لنادي الهلال تفعيله في أي وقت، دون الدخول في مفاوضات مع النادي الإنجليزي.

وأكد المدرب البرتغالي، الصيف الماضي، وصول عرض من الأهلي السعودي، قائلاً: "نعم، لديَّ عرض رسمي جديد على الطاولة من الأهلي. وتقدَّم الأهلي بعرض مالي بقيمة 45 مليون باوند للسنة، في محاولة لإقناع المدرب بالقدوم، إلا أن البرتغالي رفض العرض".

ومطلوب من نادي الهلال محاولة إقناع المدرب البرتغالي بالمشروع السعودي لقبول العرض وترك نادي فولهام، بعد بداية الموسم، حيث أشار المدرب، في عدد من المواقف، إلى أنه ملتزم بعقده مع النادي الذي سينتهي الصيف المقبل، مع عدم وجود أخبار حول تجديد العقد.

جراهام بوتر

يُعدّ المدرب الإنجليزي السابق لناديي برايتون وتشيلسي، جراهام بوتر، من أبرز المدربين في الدوري الإنجليزي، في السنوات الخمس الماضية، إلا أن تجربته مع نادي تشيلسي لم تكن موفقة لأسباب كثيرة.

وقد يكون الاسم مغرياً لنادي الهلال بسبب الأفكار المتقاربة مع إرث نادي الهلال الهجومي الذي يعتمد على كرة القدم الممتعة، والتي تطالب بها جماهير الهلال بشكل مستمر.

ويتوفر المدرب الإنجليزي دون أي عقد في الوقت الحالي، مما يسهّل فرصة التعاقد مع المدرب، في محاولة أخرى لإقناع المدرب بالانضمام للدوري السعودي.

كيكي سيتين

يُعدّ المدرب الإسباني كيكي سيتين أحد أبرز الخيارات التي تطبق أفكار وأسلوب الهلال، حيث يوجد المدرب حالياً، دون أي عقد، بعد إقالته من تدريب فياريال، بداية هذا الموسم.

وسبق أن ارتبط اسم المدرب السابق لبرشلونة، كيكي سيتين، مع نادي الشباب، إلا أن المفاوضات لم تصل لاتفاق نهائي.