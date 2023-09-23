كريستيانو رونالدو يبلغ إدارة النصر باعتزاله مع الفريق

كشفت تقارير صحفية أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد النصر أخبر إدارة النادي بأنه سيعتزل اللعب في صفوف "العالمي".

جاء ذلك بعدما سجل كريستيانو رونالدو هدفين في فوز النصر على الأهلي بنتيجة 4-3 في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحسبما كشف الصحفي عبدالعزيز العصيمي، فإن رونالدو أبلغ النصر برغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع النادي.

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وكتب عبد العزيز العصيمي في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "هداف العالم وهداف العرب وهداف روشن والأسطورة الأول بتاريخ العالم أخبر النصر رغبته بأن تكون نهاية مشواره الكروي بنادي النصر فقط".

وأضاف: الأسطورة لن يلبس شعارا آخر بعد شعار النصر".

وانضم رونالدو إلى النصر منذ يناير 2023 وسجل 29 هدفا لفريقه، ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا لن ينتقل إلى ناد آخر لبقية مسيرته.