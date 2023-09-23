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وزير الداخلية: في اليوم الوطني الـ93 لينعم المواطنون والمقيمون والزائرون بأمن واستقرار وأمان وحياة كريمة

23 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
وزير الداخلية
وزير الداخلية

هنّأ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، المواطنين السعوديين، والمقيمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود، لينعم المواطنون والمقيمون والزوّار بأمن واستقرار وأمان وحياة كريمة.

وأضاف: "تتجدد اليوم مناحي الاحتفاء بمرور ٩٣ عافا على توحيد وطن اعتلى - خلالها - القمة بريادته في شتى المجالات؛ وذلك بفضل من الله -عز وجل- ثم بالجهود المخلصة لقادته وأبنائه الأوفياء منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه- الذي وضع الأسس الراسخة للنماء والعزة والشموخ".

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وأكمل: "وتتواصل مسيرة النماء والازدهار في العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، لينعم المواطنون والمقيمون والزائرون بأمن واستقرار وأمان وحياة كريمة بما تسخره القيادة الحكيمة من إمكانات وبرامج تنموية شملت جميع نواحي الحياة".

واختتم: "نشكر الله -عز وجل- على نعمه التي أكرم بها هذا الوطن الغالي، ونسأله تعالى أن يديم علينا الأمن والاستقرار واستمرار النماء والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة".

وكان قد تزيّن مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض باللون الأخضر؛ تفاعلاً مع مناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

ويعد المبنى من أبرز معالم العاصمة الرياض لما يتميّز به من تصميم هندسي جذاب ومميّز، ازداد تألقاً بعد اكتسائه اللون الأخضر.

يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ93، بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكاراً لماضٍ مجيدٍ وتضحياتٍ بطولية، واستشعاراً لحاضرٍ آمنٍ في وطنٍ مزدهر.