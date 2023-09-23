الشباب يغري مدرب الأهلي المصري براتب خرافي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الشباب قدم عرضا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، لتدريبه في الفترة المقبلة.

وكان نادي الشباب أقال مدربه مارسيل كايزر، بسبب سوء نتائج الفريق في انطلاقة دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.

وحسبما كشف موقع "كورة بلس" المصري، فإن الشباب تواصل مع وكيل مارسيل كولر في الساعات الماضية للتفاوض حول التعاقد مع المدرب وسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأضاف أن عرض الشباب للتعاقد مع كولر تضمن راتبا سنويا يُقدر بنحو 8 ملايين دولار، وهو ما يعني أكثر من 3 أضعاف راتبه مع الأهلي.

وحول موقف المدرب من عرض الشباب، أشار التقرير إلى أن كولر يميل للرفض والاستمرار مع الأهلي، بعدما سبق أن رفض عروضا مغرية في الفترة الماضية.

ويقضي كولر موسمه الثاني مع الأهلي المصري حاليا، وذلك بعدما قاد الفريق لحصد العديد من الألقاب خلال الموسم الماضي، والتي كان من بينها ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الشباب استفاق مؤخرا بعد تحقيق الفوز في آخر مباراتين على التوالي، ليحتل المركز الـ11 في الدوري السعودي بعد مرور 7 جولات وفي جعبته 8 نقاط.