سفارة المملكة لدى كوريا تحتفي باليوم الوطني الـ 93

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وحضر الحفل وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري وون هي-ريونغ كضيف شرف، وعدد من السفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى جمهورية كوريا وكبار المسؤولين في الحكومة الكورية وعدد من المثقفين، بالإضافة إلى أعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها والمواطنين والطلبة السعوديين المقيمين في جمهورية كوريا.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان في كلمته خلال الحفل أن مناسبة اليوم الوطني لها أهميتها العظيمة حيث ترسم صورة مشرقة للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب، وتعود بنا إلى حقبة تاريخية مؤثرة في تاريخ الإنسانية مع الملك عبدالعزيز المؤسس ـ رحمه الله ـ ذلك البطل الذي أعاد بناء الدولة من جديد، وأسس كياناً فريداً تجمعه اللحمة الوطنية تحت ظل قيادة رشيدة توالت سنين حكمها من خلال أبناء المؤسس حاملين شعلة البناء والتنمية والاستقرار.