جيرونا يتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا بعد خماسية في مايوركا

ارتقى جيرونا إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بعد فوزه على ريال مايوركا بنتيجة 5-3 اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع جيرونا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

لكن صدارة جيرونا مهددة، حيث يلعب ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد غدًا الأحد، فيما يلاقي برشلونة نظيره سيلتا فيجو في وقت لاحق من اليوم.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط في المركز الـ15.

وتقدم مايوركا في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء عن طريق فيدات موريكي، قبل أن يدرك ديفيد لوبيز التعادل لجيرونا في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 33 سجل أرتم دوبياك الهدف الثاني لجيرونا من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إيفان مارتن الهدف الثالث بعد ذلك بأربع دقائق، فيما أضاف يانخيل هيريرا الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 57 سجل سافيو موريرا الهدف الخامس لجيرونا، فيما تكفل ابدون براتس بتسجيل الهدف الثاني لمايوركا في الدقيقة 88، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.