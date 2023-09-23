انطلاق فعاليات “بروميناد جدة” احتفاءً باليوم الوطني الـ93

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الوطني بمنطقة بروميناد جدة إحدى مواقع الأنشطة الترفيهية على مدار ثلاثة أيام.
وتستضيف مسيرة الحرس الملكي وترافق المسيرة حفلات موسيقية، كما وتتضمن الفعاليات العديد من الأركان والأجنحة، مثل نقش الحناء والرسم على الوجه وتوزيع الأعلام والبالونات وأركان التصوير، وأكشاك الطعام وجلسات على البحر ومنطقة ألعاب الأطفال والحفلات الغنائية الوطنية.
وتشمل الفعاليات على عرض للألوان المبهرة ستتم إضاءة السماء مع الألعاب النارية المجانية، في اليوم الوطني.
إقرأ أيضًا:
خادم الحرمين الشريفين: في ذكرى اليوم الوطني تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيًا وحاضرًا وأبدًا