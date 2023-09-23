انطلاق فعاليات “بروميناد جدة” احتفاءً باليوم الوطني الـ93

وتستضيف مسيرة الحرس الملكي وترافق المسيرة حفلات موسيقية، كما وتتضمن الفعاليات العديد من الأركان والأجنحة، مثل نقش الحناء والرسم على الوجه وتوزيع الأعلام والبالونات وأركان التصوير، وأكشاك الطعام وجلسات على البحر ومنطقة ألعاب الأطفال والحفلات الغنائية الوطنية.