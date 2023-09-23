بايرن ميونيخ يهزم بوخوم بالسبعة.. وهاري كين يسجل “هاتريك”

انفرد بايرن ميونيخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد فوزه الكاسح بنتيجة 7-0 على ضيفه بوخوم في مباراة أقيمت على ملعب "أليانز أرينا" ضمن الجولة الخامسة مساء اليوم السبت.

وصعد بايرن ميونيخ إلى الصدارة بعدما وصل رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شتوتجارت الوصيف ولايبزيج صاحب المركز الثالث وهوفنهايم صاحب المركز الرابع وبفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس و3 نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس.

وواصل هاري كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي تألقه مع الفريق البافاري الذي انتقل إليه الشهر الماضي قادما من توتنهام، وسجل 3 أهداف "هاتريك" ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق على مستوى كافة البطولات.

وحسم النادي البافاري الفوز في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بـ4 أهداف دون مقابل.

وافتتح المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل لبايرن في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كين الهدف الثاني في الدقيقة 13 وتبعه المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 29 ثم أحرز الجناح الدولي ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني واصل هاري كين تألقه وسجل الهدف الثاني له والخامس للنادي البافاري في الدقيقة 54 من ضربة جزاء.

وأحرز ماتيس تيل الهدف السادس لبايرن ميونيخ في الدقيقة 81 ثم نال هاري كين لقب هاتريك قبل دقيقتين من النهاية.

وسجل بايرن ميونيخ انتصاره الرابع مقابل تعادل وحيد في أول 5 مباريات له هذا الموسم، وذلك بعد 3 أيام من فوزه المثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4 / 3 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.