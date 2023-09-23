ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان درنة إلى 3845 شخصا

أعلن المتحدث باسم لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية، محمد الجارح، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضان درنة إلى 3845 شخصا..

وقال الجارح، إنه فقد تم انتشال ودفن جثامين 43 شخصا اليوم، إلى جانب جثامين 202 يوم أمس.

وأشار إلى أن الأرقام التى يتم الإعلان عنها هى الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، لافتا إلى أن العمل جار على مطابقة هذه البيانات مع قوائم المفقودين وحصر كامل لضحايا الكارثة ما يجعل الرقم قابلا للزيادة.

وبين أن عدم وجود منظومة موحدة لحصر الوفيات فى بداية الأزمة، أسفر عن انتشار أرقام متضاربة.

وأشار إلى أنه لا زالت هناك 9 فرق أجنبية عاملة على الأرض فى درنة، للمشاركة فى عمليات انتشال جثامين الضحايا.

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