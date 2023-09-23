الرئيس الصيني يفتتح أسياد هانغتشو 2022

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، التي تحتضنها مدينة هانغتشو؛ حتى الثامن من أكتوبر المقبل، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية، وعدد من رؤساء الدول العالمية والآسيوية.

كما شهد حفل الافتتاح حضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس البعثة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ومدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله, وحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف راجا راندير سينغ.

واشتمل الحفل الذي أقيم على ملعب "بيج لوتوس" الأولمبي بحضور أكثر من 80 ألف متفرج، على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية، بداية بالفلكلور التراثي، ثم كلمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وكلمة رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل التي تطرقت لتاريخ الصين، وعرض الشعلة الخاصة بالدورة، أعقبها عرض طابور الدول الآسيوية الـ45 المشاركة بالدورة، ثم إطلاق الألعاب النارية الرقمية التي تنفذ لأول مرة في مثل هذه المنافسات.

وحمل العلم السعودي خلال مسيرة البعثة السعودية في طابور العرض، اللاعبة دنيا أبو طالب والفارس أحمد الشربتلي, اللذان عبرا عن اعتزازهما برفع علم المملكة في المحفل الآسيوي الكبير، متمنيين أن يوفقا بتقديم المستوى الذي يعكس الدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بالمملكة.