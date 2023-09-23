مركز الملك عبدالعزيز يستقبل أهالي جدة للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ93

استقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي، بأبرق الرغامة في جدة الأهالي من المواطنين والمقيمين، للاستمتاع بالعروض التي تقدمها فرق الفنون الشعبية المتنوعة، التي تمثل العديد من مناطق المملكة المختلفة، ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ93.

وبدأت الفعاليات بالعرضة السعودية التي تمثل التراث الثقافي السعودي ومدى ارتباطه بالهوية الوطنية، تلا ذلك عرضاً للعبة المزمار الحجازي، وفنون أخرى تمثل مناطق المملكة, إلى جانب مشاركة عدد من الأهالي ببعض المواويل والأهازيج مستوحاة من التراث الشعبي تتضمن كلمات تعبر حب الوطن والانتماء إليه.

وخصصت الفعاليات بمسرح الطفل بالمركز، ركناً للأطفال تضمن ألعاباً تفاعلية ومسابقات ثقافية عن الوطن وتراثه.

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