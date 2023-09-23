محافظ الطائف يشهد فعاليات ومسيرة العروض العسكرية لوزارة الدفاع بمناسبة اليوم الوطني

شهد الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف مساء اليوم, فعاليات العرض العسكري لوزارة الدفاع والجهات الحكومية المشاركة والمقامة ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 93، وذلك في منتزه الردف.

حيث عزف السلام الملكي، ليبدأ الحفل باستعراض الآليات العسكرية والآليات المختلفة من القطاعات العسكرية, ثم شهد الإنزال المظلي وعرض الخيل في منتزه الردف.

وبعدها شهد الأمير سعود بن نهار بن سعود حفل اليوم الوطني السعودي والمقام في حديقة الملك عبدالله حيث عزف السلام الملكي وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقيت القصائد والعروض الشعبية المختلفة وشهدت العروض حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار، الذين حملوا الأعلام السعودية، والعبارات الوطنية.

ونوّه في هذه المناسبة الوطنية, بجهود رجال الأمن وجميع القطاعات العسكرية نظير الأعمال التي يقومون في مشاركة المجتمع في الاحتفالات الوطنية وما يقدمونه من خدمات للدين ثم الملك والوطن.