نيمار على رأس قائمة البرازيل لمباراتي فنزويلا وأوروجواي

أعلن فرناندو دينيز، المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، مساء اليوم السبت، القائمة الكاملة التي ستخوض مباراتي فنزويلا وأوروجواي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهتين في تصفيات كأس العالم 2026، الأولى أمام منتخب فنزويلا في البرازيل يوم 13 أكتوبر، والثانية أمام أوروجواي في ملعب الأخير يوم 18 من نفس الشهر.

وشهدت قائمة منتخب البرازيل تواجد نيمار دا سيفا لاعب الهلال، بجانب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، الذي تعافى مؤخرًا من الإصابة.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الأول في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول جولتين.

قائمة منتخب البرازيل

حراسة المرمى: أليسون بيكر، إيدرسون مورايس، لوكاس بيري.

خط الدفاع: دانيلو، فاندريسون، كايو هنريكي، لودي، ماركينيوس، نينو، بريمير، جابريل.

خط الوسط: أندري، كاسيميرو، برونو جيمارايش، جيرسون، رافاييل فيجا.

خط الهجوم: نيمار، فينيسيوس، رودريجو، جيسوس، رافينيا، ريتشارليسون، ماتيوس كونيا.