ليبيا: نسبة الأضرار في البنية التحتية للمناطق المتضررة حوالي 70%

أعلن رئيس غرفة الطوارئ في مصلحة الطرق التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حسين سويدان، اليوم السبت، أن نسبة الأضرار في البنية التحتية للمناطق المتضررة من الفيضانات تقدر بحوالي 70%، بينما بلغت في الطرق العامة نحو 50%.

وأوضح سويدان أن اللجنة الفنية لحصر الأضرار في ليبيا، التي تم تشكيلها من مصلحة الطرق والجسور، قد انتهت من أعمال حصر الأضرار في شبكة الطرق بالمنطقة الشرقية، الناجمة عن الإعصار "دانيال" والفيضانات والسيول التي تبعته.

وأكد أنه قد تم انهيار 11 جسراً بسبب السيول، منها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 جسور أخرى داخل درنة، و3 جسور على الطريق بين شحات وسوسة.