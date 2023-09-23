أمير القصيم يرعى احتفال أمانة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء السبت، حفل أمانة منطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وذلك في المسرح المفتوح بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة.

وأكد الدكتور علي العقلاء، في كلمته، أن "هذه المناسبة عزيزة على جميع أبناء الوطن وتمثل جزءاً مهماً ومرحلة تاريخية في تاريخ الوطن الغالي، الذي يذكّر الجميع بالملحمة الوطنية العظيمة".

كما شهد الحفل قصيدتين شعريتين للشاعرين ناصر الجميلي، ومتعب العوفي، وجدت استحسان الحضور.

وشهد أمير منطقة القصيم أوبريتاً وطنياً يجسد مراحل التطور والبناء للمملكة منذ تأسيسها، وما تحقق من إنجازات وطنية في الوصول إلى الفضاء، مشاركاً سموه في العرضة السعودية.

وأعرب الأمير فيصل بن مشعل، عن سعادته في المشاركة بمثل هذه المناسبات الوطنية، التي تعد محل فخر واعتزاز لكل مسؤول ومواطن بهذا الوطن، مشيداً بجهود الأمانة في تنظيم هذه المناسبة الوطنية، مبدياً إعجابه بما شاهده من لوحات وصور وطنية.

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