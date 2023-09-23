أهالي محافظة بدر يحتفلون باليوم الوطني الـ93

احتفى أهالي محافظة بدر باليوم الوطني الـ 93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق" ، بحضور محافظ بدر خالد الضويان، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وجمع كبير من المواطنين وذلك بمقر حديقة الراكة.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة بدءاً بالعرضة السعودية ثم الفلكلور الشعبي والألعاب النارية وعرض مرئي يحكي أمجاد المملكة وكذلك لوحة للوطن عبر فيها الحضور عن حبهم وولائهم بكلمات العز والفخر لهذا الوطن المعطاء، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية للأطفال ومسيرة للسيارات والخيول.