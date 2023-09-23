مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات من بوابة بيرنلي

عاد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد فوزه على مضيفه بيرنلي بهدف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمتين متتاليتين على يد أرسنال وبرايتون، بخلاف سقوطه على يد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

لكنه فاز على بيرنلي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويرتقي إلى المركز الثامن.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف فقط خلف لوتون تاون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.