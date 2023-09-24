جوندوجان: ريمونتادا برشلونة أمام سلتا فيجو لا تصدق

أشاد اللاعب الألماني الدولي إلكاي جوندوجان /32 عاما/ بالعودة المميزة لفريقه برشلونة في النتيجة وتحقيقه الفوز الثمين والمتأخر 3 / 2 على سلتا فيجو بالدوري الإسباني.

وكان برشلونة متأخرا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 81 من المباراة أمس السبت، ولكنه رد بقوة من خلال ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق الأخيرة وانتزع الفوز الثمين ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني حتى الآن.

ووصف جوندوجان عودة فريه في المباراة بأنها "عودة لا تصدق"، وقال: "ولكن، ما زالت هناك الكثير من الأشياء علينا تحسينها".

واعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق: "لم تكن مباراة جيدة... إنها من نوعية المباريات التي تخسرها عادة. كان علينا تقديم شيء ملحمي، وأن نعبر عن إصرارنا على الفوز وأن نظهر الشجاعة".

وتصدر برشلونة جدول المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة السادسة، حيث يستطيع ريال مدريد استعادة الصدارة حال فاز على أتلتيكو مدريد اليوم في نفس المرحلة.

ويشعر برشلونة بالقلق من الإصابة التي تعرض لها لاعبه الهولندي فرنكي دي يونج /26 عاما/ في الكاحل الأيمن، والذي تم استبداله في الشوط الأول من مباراة الأمس.