أغرب هدف عكسي غريب يسقط يوفنتوس برباعية (فيديو)

تعرض يوفنتوس لهزيمة قاسية 4-2 على ملعب مضيفه ساسولو في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي بأغرب هدف عكسي في كرة القدم.

وتقدم ساسولو بهدف في الدقيقة 13 عن طريق أرماند لوريونت لكن يوفنتوس أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ماتياس فينا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21 قبل أن يحرز دومينيكو بيراردي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أدرك فيدريكو كييزا التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 78 ثم سجل أندريا بينامونتي الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 82، وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها بنتيجة 3-2، سجل فيدريكو جاتي مدافع اليوفي الهدف الرابع لساسولو بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة بطريقة غريبة للغاية.

وحاول فيدريكو جاتي إعادة الكرة إلى حارس مرماه البولندي فيوتشينك تشيزيني من خارج منطقة الجزاء، لكنه لم ينتبه إلى حقيقة وجود الأخير بعيدا عن مرماه، لتدخل الكرة الشباك وتؤمن فوز ساسولو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتصبح النتيجة 4-2.

وتلقى يوفنتوس هزيمته الأولى هذا الموسم ليتوقف رصيده عند عشر نقاط في المركز الرابع في الوقت الذي سجل ساسولو فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر.