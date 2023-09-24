الهلال يواجه جيسوس باجتماع “استثنائي”

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الهلال عقدت اجتماعا مع البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق بسبب تراجع نتائج الفريق.

وحسبما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال واجهت خيسوس بعدة ملاحظات دوَّنتها ضده بعد تعثُّره في آخر مباراتين.

وأضافت أن الإدارة عقدت اجتماعًا استثنائيًّا بخيسوس بعد مباراة ضمك التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي. يوم الخميس.

وتحدثت إدارة الهلال مع جيسوس حول تراجع نتائج ومستوى الفريق الأزرق.

وسقط الهلال في فخ التعادل مع نافباخور الأوزبكي في مستهل مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم الإثنين الماضي.

ثم عاد الهلال ليتعادل في المباراة الأخيرة أمام ضمك بالدوري السعودي يوم الخميس الماضي، ما أثار انتقادات كبيرة لعناصر الفريق ومدربه.

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الجبلين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس الملك، قبل أن يستضيف جاره الشباب بالجولة الثامنة من دوري روشن يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.