الإمارات تبحث عن وزير للشباب وتحدد الشروط

دعا نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير للشباب.

غرد نائب رئيس الإمارات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) قائلاً: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات".

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واستطرد: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".

وفي ختام تغريدته قال: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".