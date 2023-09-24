“اقرأوا القرآن”.. ميدو يحذر الاتحاد من الأهلي المصري قبل مونديال الأندية

حذَّر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك المصري السابق، فريق الاتحاد من ملاقاة الغريم الأهلي بطل أفريقيا في كأس العالم للأندية.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وقال ميدو مازحاً في تصريحات عبر قناة "السعودية": "يجب أن يأخذ الاتحاد حذره بأنه يقع في طريق الأهلي بمونديال الأندية، الفريق سيجد إصابات غير طبيعية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "أي فريق يواجه الأهلي، سيجد إصابة بالصليبي وإيقاف لاعب آخر، ومن الممكن أن يحدث شيء للمدرب".

وأكمل "العالمي": "بخبرتي، يجب على الاتحاد في الفترة المقبلة قراءة القرآن، ويحذرون جيدا من تعرض اللاعبين لأي شيء".

وأنهى ميدو تصريحاته قائلا: "في نهائي إفريقيا 2020، أهم 2 لاعبين من الزمالك محمود الونش وعبدالله جمعة تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، وأنا أحذركم مما سيحدث في الفترة المقبلة، لا يمكن لأحد أن يأمن لفريق الأهلي، لأن الأهلي يعرف كيف يفوز بالمباريات".