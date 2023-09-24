القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة إلى رئيس غينيا بيساو، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة إلى رئيس غينيا بيساو، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.