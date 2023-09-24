ناصر الخليفي ردًا على ميسي: احتفلنا بك

رد ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على تصريحات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق، حول عدم احتفال النادي الفرنسي به بعد تتويجه بكأس العالم 2022.

وكان ليونيل ميسي تُوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز في المباراة النهائية بركلات الترجيح على منتخب فرنسا خلال شهر ديسمبر الماضي.

وفي حديثه عبر مقابلة على "يوتيوب"، أثار ليونيل ميسي جدلاً واسعا بعدما ذكر أنه لم يتلق أي تكريم من باريس سان جيرمان بعد التتويج بمونديال قطر.

وشعر ميسي أنه اللاعب الوحيد في المنتخب الأرجنتيني الذي لم يتلق أي نوع من التكريم من أنديته، وهو الأمر الذي أثار غضب نجم برشلونة السابق الذي يلعب الآن في نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ناصر الخليفي ردا على ميسي في تصريحات لشبكة "RMC Sport": "كما رأى الجميع، نشرنا مقطع فيديو لاحتفالنا بميسي في تدريبات الفريق، واحتفلنا به أيضًا على انفراد بعيدًا عن الكاميرات".

وأضاف: "مع الاحترام للجميع، نجن نادٍ فرنسي، الاحتفال في الملعب كان أمرا حساسا، يجب أن نحترم الدولة التي هزمها، وكذلك زملائه الفرنسيين في الفريق ومشجعي النادي".

يذكر أن ميسي قضى موسمين مع باريس سان جيرمان، قبل أن يرحل هذا الصيف إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع "PSG".