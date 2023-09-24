القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو بذكرى يوم الجمهورية لبلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى السيدة كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى السيدة كريستين كارلا كانغالو، رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.