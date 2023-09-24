مقتل وإصابة 45 شخصًا جراء حريق في مستودع وقود المهرب في بنين

قتل ما لا يقل عن 35 شخصًا، اليوم الأحد، جراء حريق اندلع في مستودع للبنزين في إدارة أويميه جنوب شرقي بنين، حسبما أفادت وزارة الداخلية والأمن العام في بنين.

وقالت الوزارة في بيان إن الحريق، الذي اندلع في بلدة بالقرب من الحدود مع نيجيريا، بدأ على الأرجح أثناء تفريغ عبوات من البنزين من مركبة في حوالي الساعة الـ9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

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وذكر البيان أن الحريق اجتاح المكان، مسببا حصيلة أولية بلغت 35 قتيلا، "من بينهم طفل واحد، وتم نقل أكثر من عشرة أشخاص مصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى، فضلاً عن تسجيل أضرار مادية كبيرة".

في بنين، يأتي البنزين المهرب من جارتها الشرقية، نيجيريا، وهي منتج رئيسي للنفط حيث يتسم الوقود بأنه أرخص ثمنا.