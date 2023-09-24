الأمين العام لمجلس التعاون يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب البديوي عن بالغ سعادته وفخره باليوم الوطني السعودي، مؤكداً أن هذه المناسبة عزيزة وهامة وغالية على أبناء الشعب السعودي الكريم، مشيداً بما وصلت إليه المملكة وما حققته من إنجازات رائعة تعكس الأسس القوية، والخطى الحثيثة والمتقدمة والمشهودة التي تمضي قدماً نحو مستقبل ومكانة مميزتين إقليمياً ودولياً.