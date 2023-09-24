باكستان تحقق في فقدان عشرات الأشخاص بصرهم جراء حقنة مصنعة محليًا

فتحت باكستان تحقيقًا اليوم الأحد، بعد فقدان أكثر من 13 شخصًا بصرهم، جراء تلقيهم جرعة من حقنة مصنعة محلية، عبارة عن خلطة دواء محلية لغرض علاج أمراض العين وتلف الشبكية.

وأصيب بالعمى ما لا يقل عن 13 مريضا بالسكرى، بعدما تم حقنهم بحقنة مصنعة محليا لعلاج تلف الشبكية في إقليم وسط البنجاب.

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وأكد مسؤولون باكستانيون، أن اللقاح المصنع محليًا، أدى إلى إصابات بمضاعفات خطيرة وبالعمي الكلي بعد إعطائها لمن يعانون من اعتلال الشبكية نتيجة الإصابة الطويلة بالسكري في عدد من مستشفيات في مناطق متنوعة من البلاد مثل لاهور وكاسور وجهانج.

ووفقًا لقناة "جيو" الباكستانية، فإن ما لا يقل عن 40 شخصًا في لاهور وكاسور تم حقنهم بهذه الحقنة في العيادات الخاصة. وقد خضع بعض المرضى للجراحة، واستعادوا نظرهم.

ويتم الآن فحص عينات من محلول الحقنة وإعادة تقييمها وجودتها مع إيقاف استعمالها وتنبيه الصيدليات لعدم صرفها وبيعها للجمهور.

ومن المقرر صدور التقرير الأول بشأنها خلال أيام على حد ما أعلن وزير الصحة في إقليم البنجابي الباكستاني البنجابى جافيد أكرم.