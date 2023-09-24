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“مكافحة المخدرات” تقبض على 4 أشخاص بجدة لترويجم 10 كيلوجرامات من الحشيش

24 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة جدة لترويجهم 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.