الفيصل يلتقي رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والباراليمبية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف راجا راندير سينج في مقر إقامته بمدينة هانجتشو الصينية.

حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والباراليمبية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والمدير العام المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي ڤينود تويري.

ناقش اللقاء مستجدات الدورة الاسيوية الحالية، ومدى تقدم المستوى الرياضي بالقارة الاسيوية، ومستجدات دورات الألعاب الاسيوية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض2025)، ودورة الألعاب الاسيوية الشتوية (تروجينا2029)، واسياد الرياض 2034.

كما التقى الفيصل برئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، وناقشا مشاركة البعثتين السعودية والعراقية في هانجتشو، وتعزيز آلية سبل التعاون بما يخدم القطاع الرياضي في البلدين.