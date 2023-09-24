راشفورد يطمئن جماهير مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث سير

حرص الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، على طمأنة جماهير ناديه عقب تعرضه لحادث سير مروع.

ونشر ماركوس راشفورد، صورة من مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب عليها: "عدنا ب3 نقاط! أنا على ما يرام يا رفاق وشكرا على رسائلكم".

وكان راشفورد قد تعرض لحادث سير مروع بعد مباراة الأمس أمام بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر (1-0).

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الصور الخاصة بالحادث تظهر أن سيارة راشفورد تعرضت لضرر كبير على جانب الطريق.