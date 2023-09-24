التعادل يحسم مواجهة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير.

أقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أهداف المباراة مدافع توتنهام روميرو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26، ليضع الجانرز في المقدمة.

قبل أن يتعادل المهاجم الكوري سون هيونج مين لتوتنهام، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أحرز بوكايو ساكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وأدرك سون هدف التعادل في الدقيقة 55، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.