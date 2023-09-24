أخضر تحت 23 عامًا يتأهل لثمن نهائي دورة الألعاب الآسيوية

تأهل منتخب السعودية لكرة القدم تحت 23 عامًا إلى الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين، ليضرب موعدًا مع منتخب الهند.

وجاء تأهل منتخب الأخضر بعد انتصاره على نظيره فيتنام بنتيجة 3-1 اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وسجل محمد اليامي الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 43، وأضاف محمد مران الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بـ4 دقائق، قبل أن يسجل زكريا هوساوي هدف التأكيد الثالث في الدقيقة الأخيرة.

أما هدف فيتنام فجاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.

وتأهل منتخب السعودية إلى ثمن النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متخلفًا بفارق الأهداف عن منتخب إيران، الذي يملك نفس الرصيد.

وكان منتخب السعودية افتتح مشواره في دورة الألعاب الآسيوية بالتعادل بدون أهداف مع إيران، قبل أن يفوز على منغوليا 3-0، ثم فيتنام 3-1.