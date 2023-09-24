الاتفاق والتعاون أول المتأهلين لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين

بات الاتفاق والتعاون أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب جدة والقادسية، وكليهما من دوري الدرجة الأولى، على الترتيب.

وفاز الاتفاق على جدة برباعية نظيفة في دور الـ32 مساء اليوم الأحد.

وتقدم الاتفاق في الدقيقة 26 عن طريق جورجينو فينالدوم، قبل أن يضيف موسى ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عاد ديمبلي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يختتم محمد الكويكبي رباعية الاتفاق في الدقيقة 59.

من جانبه، تغلب التعاون على القادسية بثنائية نظيفة.

وسجل ثنائية التعاون موسى بارو وعبدالفتاح آدم في الدقيقتين 9 و90+7 على الترتيب.

وأضاع مباي دياني ركلة جزاء للقادسية في الدقيقة 68.