احتفالات شعبية وعروض ضوئية تحتضنها قرية جازان بمناسبة اليوم الوطني

احتضنت قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي، على مدى 3 أيام ، فعاليات احتفاء أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

وأحيا الموروث الشعبي ليالي القرية التراثية حيث تشتهر منطقة جازان بالسيف والعرضة والدلع والزيفة والمعشى والزامل والعزاوي والربش وغيرها.

كما شهدت القرية التراثية، عروضًا مرئية وصوتية نفذتها هيئة التراث، حيث جسدت مشاهدها البصرية رحلة عبر الزمن في تاريخ المملكة، وعُمق تراثها الثقافي؛ وسلطت الضوء على المواقع التراثية وقيمتها المعمارية والتاريخية احتفاءً باليوم الوطني.

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