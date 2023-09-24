ليفركوزن يزاحم بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني

زاحم باير ليفركوزن نظيره بايرن ميونيخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه هايدنهايم بنتيجة 4-1 مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة.

وواصل باير ليفركوزن، تحت قيادة الإسباني تشابي ألونسو، عروضه المميزة، حيث حقق فوزه الرابع، مقابل تعادل وحيد جاء مع حامل اللقب بايرن ميونيخ.

وارتفع رصيد ليفركوزن إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الفريق البافاري.

أما هايدنهايم، الصاعد حديثًا للدوري الألماني، فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ13.

وتلقى هايدنهايم خسارته الثالثة هذا الموسم، فيما كان حقق فوزًا وتعادلًا.

تقدم ليفركوزن بهدف عن طريق فيكتور يونيفاس في الدقيقة التاسعة، لكن إرين دينكسي أحرز هدف التعادل لهايدنهايم في الدقيقة 58.

وسرعان ما عاد ليفركوزن للتقدم من جديد، بعدما سجل جوناس هوفمان الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 63، فيما عاد يونيفاس لهز الشباك من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

واختتم أمين عدلي مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الرابع لليفركوزن في الدقيقة 82.