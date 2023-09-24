الهلال الأحمر بجازان يتوشح باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ93

توشح مبنى فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 93، وغطت الإضاءة الخضراء المبنى بالكامل، بالإضافة للمرافق المحيطة به.

وحرص فرع الهيئة على التواجد في معظم الفعاليات التي شهدتها المنطقة، بالفرق الإسعافية في جميع محافظات المنطقة، بحيث لا يكون هناك تأثير على سير عمل الفرق الإسعافية في الميدان، من خلال تجهيز 24 مركزاً إسعافياً موزعة توزيعاً جغرافياً على محافظات المنطقة، لتلقي البلاغات على مدار الساعة على الرقم (997)، بالإضافة إلى فرق متمركزة وجاهزة طبياً ومتأهبة في مواقع الاحتفالات.

يذكر أن للمتطوعين من منسوبي الهيئة دوراً إيجابياً وفاعلاً لمساندة الفرق، بالإضافة إلى قيامهم بزيارة مطار الملك عبدالله بجازان ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم الغالي على قلوبنا وتوزيع الهدايا.