أمير منطقة جازان يرعى حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، حفل أهالي جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة الذي نظمته أمانة منطقة جازان، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، استعرض فيها دعم القيادة ورعايتها لكل ما يسهم في دفع عجلة التقدم في مناطق المملكة كافة من خلال التنمية المتوازنة لجميع مناطقها، واستثمار الإمكانات التي تتميز بها كل منطقة، لإحداث تطور نوعي ملموس ونهضة شاملة لكل أرجاء الوطن، مبرزاً ما حظيت به منطقة جازان من نصيب وافرٍ من تلك الرعاية تمثلت في تطوير واستثمار مواردها، وتحقيق الإنجازات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها وتشهدها منطقة جازان بمتابعة أميرها ونائبه، التي كان لها الأثر البالغ في إحداث التطوير المتسارع في القطاعات التنموية كافة، وخلق فرص استثمار واعدة ومستدامة مع القطاع الخاص، والارتقاء بالخدمات والمشروعات.

ثم ألقى الشاعر الدكتور إياد حكمي قصيدة شعرية بالمناسبة، تلاها أوبريت بعنوان " حلم وطن ".

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