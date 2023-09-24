أخبار الرياضة

بايرن ميونيخ يعلن مدة غياب ماتياس دي ليخت

24 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت

كشف بايرن ميونيخ عن مدة غياب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بعد خروجه مصابًا من مباراة بوخوم.

وتعرض دي ليخت للإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم، التي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 7-0 مساء أمس السبت في الدوري الألماني.

وذكر بايرن ميونيخ في بيان رسمي اليوم الأحد "بعدما اضطر للخروج بين شوطي المباراة التي فاز بها بايرن على بوخوم 7-0 أمس السبت، أكد الجهاز الطبي للفريق أن إصابة ماتياس دي ليخت ليست خطيرة".

وأضاف بايرن ميونيخ "لدى اللاعب البالغ من العمر 24 عاما كدمة في ركبته اليسرى ويجب أن يبتعد عن الفريق لبضعة أيام".

وحسب بيان بايرن ميونيخ، سيغيب ماتياس دي ليخت عن مباراة بوروسيا مونستر في كأس ألمانيا بعد غدٍ الثلاثاء.

ويلعب بايرن ولايبزج مباراتيهما في الدور الأول هذا الأسبوع، حيث أنهما لم يلعبا عندما أقيمت مباريات هذا الدور حيث خاضا مباراة كأس السوبر.

ويحل بايرن ضيفا على بوروسيا مونتسر الثلاثاء، بينما يحل لايبزج ضيفا على فيهين فيسبادن يوم الأربعاء.