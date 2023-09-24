بايرن ميونيخ يعلن مدة غياب ماتياس دي ليخت

كشف بايرن ميونيخ عن مدة غياب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، بعد خروجه مصابًا من مباراة بوخوم.

وتعرض دي ليخت للإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ ضد بوخوم، التي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 7-0 مساء أمس السبت في الدوري الألماني.

وذكر بايرن ميونيخ في بيان رسمي اليوم الأحد "بعدما اضطر للخروج بين شوطي المباراة التي فاز بها بايرن على بوخوم 7-0 أمس السبت، أكد الجهاز الطبي للفريق أن إصابة ماتياس دي ليخت ليست خطيرة".

وأضاف بايرن ميونيخ "لدى اللاعب البالغ من العمر 24 عاما كدمة في ركبته اليسرى ويجب أن يبتعد عن الفريق لبضعة أيام".

ℹ️ بعد استبداله خلال الشوط الأول في مواجهة #بايرن_بوخوم أمس، أوضح الجهاز الطبي لـ #البايرن أن ماتياس دي ليخت لم يعاني من أي إصابة خطيرة. فقط تلقى كدمة بسيطة في ركبته اليسرى، وسيغيب لبضعة أيام للراحة. pic.twitter.com/BBQWLocf2M — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) September 24, 2023

وحسب بيان بايرن ميونيخ، سيغيب ماتياس دي ليخت عن مباراة بوروسيا مونستر في كأس ألمانيا بعد غدٍ الثلاثاء.

ويلعب بايرن ولايبزج مباراتيهما في الدور الأول هذا الأسبوع، حيث أنهما لم يلعبا عندما أقيمت مباريات هذا الدور حيث خاضا مباراة كأس السوبر.

ويحل بايرن ضيفا على بوروسيا مونتسر الثلاثاء، بينما يحل لايبزج ضيفا على فيهين فيسبادن يوم الأربعاء.