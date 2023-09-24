وزير الخارجية البحريني يعرب عن اعتزاز بلاده مشاركتها للمملكة باحتفالاتها لليوم الوطني

أشاد وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بالروابط الأخوية التاريخية الوطيدة والشراكة الإستراتيجية الشاملة والراسخة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وما تشهده من تقدم ونماء كنموذج في التكامل والتلاحم بينهما في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .

وأعرب عن اعتزاز بلاده قيادةً وحكومةً وشعباً، بمشاركة المملكة العربية السعودية احتفالاتها بيومها الوطني الثالث والتسعين، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد على أسس متينة من وحدة الدين والدم واللغة والمصير ووشائج القربى.

وثمن وزير الخارجية البحريني حرص حكومتي البلدين على تفعيل أواصر التعاون والشراكة المتميزة في إطار مبادرات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة مشتركة من لدن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء و الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، ومتابعة لجانه الفرعية الـ6 التزاماتها بتعزيز التنسيق السياسي، والأمني، والاقتصادي، والثقافي والإعلامي والسياحي والاجتماعي، والاستثماري والبيئي، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين.

وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، ومن ضمنها دعم القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، والتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وحرصها على متابعة التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتأييدها المطلق للمبادرات السعودية الدبلوماسية والتنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي، متمنياً للمملكة وشعبها الشقيق دوام الأمن والتقدم والازدهار.