مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى

دانت مصر اقتحام مجموعة من المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل حلقة جديدة من سلسلة الإجراءات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتحمل في طياتها مخاطر تأجيج العنف والتوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت مصر، في بيان صادر اليوم عن وزارة خارجيتها، السلطات الإسرائيلية بضرورة الوفاء بالتزاماتها ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة، مشددة على ضرورة احترام الوضعية القائمة للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.