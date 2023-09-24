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نابولي يواصل إهدار النقاط.. وروما يتعادل مع تورينو

25 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
نابولي
نابولي

واصل نابولي مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه بولونيا، مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

ولم ينجح نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، في تحقيق الفوز منذ تغلبه على ساسولو في الجولة الثانية، حيث خسر مباراة وتعادل في مباراة، فيما جاء التعادل مع بولونيا ليكون الثاني على التوالي للفريق هذا الموسم.

ورفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، سيطر التعادل بهدف لمثله على مواجهة تورينو وضيفه روما.

وسجل لوكاكو هدف التقدم لروما في الدقيقة 68، قبل أن يسجل دوفان زاباتا هدف التعادل لتورينو في الدقيقة 85.

ونجح تورينو في منع روما من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

على الجانب الآخر، رفع روما رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر.