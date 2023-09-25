“التعاون الإسلامي” تدين تدنيس نسخ من القرآن في هولندا

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا اليوم الاثنين أدانت خلاله بأشد العبارات، ما وصفته بإنه عمل استفزازي المتمثل في تدنيس نسخة من القرآن الكريم، الذي وقع أمام سفارات بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكّدت الأمانة العامة مجدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي كما ورد في القرار الذي اتخذه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 يوليو 2023، والمخصّص لأحداث تدنيس نسخ المصحف الشريف المتكررة.

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وأدان المجلس المحاولات الرامية كافة إلى النيل من حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب المقدّسة، وقيم ورموز الإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، الأمر الذي يتعارض مع روح المادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، السلطات الهولندية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تشكّل أعمال كراهية دينية، في انتهاكٍ للقانون الدولي، ومنع تكرارها.