أوكرانيا تعلن تدمير محطة أوديسا البحرية جراء غارات روسية

أعلنت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية، ناتاليا جومينيوك، اليوم الاثنين عن تدمير المحطة البحرية في أوديسا بأوكرانيا فعليًا بعد انفجارات الليلة الماضية، كما تضررت احدى صوامع الغلال.

ووفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، وقعت 5 سلاسل من الانفجارات في أوديسا واثنتين في مدينة كريفوي روج الليلة الماضية، وتم إعلان حالة التأهب لوقوع غارات جوية في منطقتي أوديسا ودنيبروبيتروفسك.

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وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية، أنه حسبما ذكرت جومينيوك على قناة رادا التليفزيونية، وقعت انفجارات في البنية التحتية للميناء، ومنشأة لتخزين الحبوب، "وأن المحطة البحرية قد دُمرت بشكل فعلي".