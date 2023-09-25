الاتحاد يمدد بقاء الشنقيطي حتى 2029

أعلن الاتحاد تجديد عقد مهند الشنقيطي، ظهير الفريق، لمدة 5 أعوام جديدة، ليبقى في قلعة "النمور" حتى عام 2029.

وكان عقد الشنقيطي القديم مع الاتحاد ينتهي العام المقبل، لكن إدارة النادي رأت ضرورة تمديد بقاء اللاعب صاحب الـ24 عامًا لـ5 أعوام أخرى.

وذكر الاتحاد، في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل (تويتر سابقًا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، أن إدارة شركة النادي، برئاسة أنمار الحائلي، تعلن تجديد التعاقد مع الشنقيطي لـ5 مواسم مقبلة.

وأضاف "تمنى مجلس إدارة شركة الاتحاد للاعب التوفيق مع زملائه، لتحقيق تطلعات جماهير النادي".

كما نشر الاتحاد مقطع فيديو يظهر كواليس توقيع الشنقيطي على العقد الجديد، وظهر المدافع في المقطع وهو يقول "القصة ما انتهت، معاكم 5 سنين، شنقيطي اتحادي"، ثم رفع قميًا كُتب عليه 2029.

ولعب الشنقيطي 7 مباريات مع الاتحاد في الموسم الجاري، 6 في دوري روشن، وواحدة في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الشنقيطي من ناشئي نادي أحد، وانتقل إلى الاتحاد في نوفمبر 2018، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي في العام التالي.