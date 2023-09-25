الإعلان عن موعد قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين

أعلن اتحاد الكرة عن موعد سحب قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.

وذكر الاتحاد، في بيان عبر حسابه على منصة التواصل "إكس" (تويتر سابقًا) صباح اليوم الإثنين أن قرعة دور الـ16 من البطولة ستقام عند الساعة 11:45 مساء بعد غدٍ الأربعاء.

وأشار الاتحاد إلى أن القرعة ستسحب في ستوديو قناة SSC، الناقل الرسمي للبطولة.

وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقًا من دوري روشن للمحترفين، ودوري يلو (دوري الدرجة الأولى).

وتلعب الفرق المشاركة أدوارًا إقصائية بنظام خروج المغلوب بدءًا من دور الـ32، وحتى المباراة النهائية.

وانطلقت مباريات دور الـ32 أمس الأحد بإقامة 4 مباريات، حيث شهدت تأهل التعاون، والاتفاق، والحزم، والشباب على حساب كل من القادسية، وجدة، والعربي، والباطن على الترتيب.

وتستكمل مباريات دور الـ32 من البطولة بإقامة 4 مباريات أخرى اليوم الإثنين، حيث يلعب النجمة ضد الرائد، والجبلين ضد الهلال، وأحد ضد النصر، وضمك ضد القيصومة.

وتنتهي مباريات دور الـ32 مساء بعد غدٍ الأربعاء، حيث تسحب القرعة بعدها مباشرة.