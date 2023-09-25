محافظ حفر الباطن يرعى احتفاء جمعية “تراؤف” بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن أمس، في مقر المحافظة، احتفاء أبناء جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة (تراؤف)، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

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وتخلل الحفل قصيدة شعرية بإلقاء أحد أطفال الجمعية، وكلمة للأبناء الأيتام بهذه المناسبة، ثم أدَّى الأبناء عملًا فنيًا بعنوان (كل حلمٍ نحققه مصدر سعادة) بوصلتين إنشادية، تم تصويرها كعملٍ إنتاجي تشاركي بين محافظة حفرالباطن وجمعية "تراؤف".

واختتم الاحتفاء بصورةٍ تذكارية لسموه مع أبنائه الأيتام.

واختتم الاحتفاء بصورةٍ تذكارية للمحافظ مع أبنائه وكلمةٍ به قال فيها "يُطلُ علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية ، فهذا اليوم يعبر عن معنى التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفيّ، وبين القيادة الرشيدة فيوثق لنا كيف تجمعت البلاد وتألف الشعب لتصديرِ ملحمةٍ وطنية، فيُسعدُني باسمي ونيابةً عن أهالي محافظةِ حفرِ الباطن الكرام أن أرفعَ التهنئة الخالصةَ التي ترفرفُ أعلامُها في سماء وطننِا الشامخ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ والأميرِ محمدٍ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعودٍ ولي العهدِ ، رئيسِ مجلسِ الوزراء، ولصاحبِ السموِّ الملكي وزير الداخلية، ولأمير المنطقة الشرقية ونائبه وللشعبِ السعوديِّ الأبيِّ، والمقيمينَ على أرضِه الغالية".